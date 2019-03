REFORMA QCG: NÃO HÁ PERSPECTIVA OSTENSIVA DE AVANÇO, DIZ PM

A grande pauta das últimas semanas envolvendo a segurança pública sergipana foi o aspecto deplorável em que se encontram as instalações do Quartel do Comando Geral.

A ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE – AMESE oficiou a Defesa Civil solicitando que fosse realizada apenas a inspeção da parte histórica do prédio, cuja construção data de 1914.

Fosse solicitada uma inspeção de todas as instalações do QCG, cremos que praticamente todo o prédio seria interditado. Deixamos, propositalmente, ao encargo do Coronel Marcony – Comandante Geral da PMSE – as devidas providências quanto às demais áreas do citado prédio.

Para aqueles que não sabem, as instalações antigas do QCG eram originariamente a Escola Estadual José Siqueira de Menezes. Ou seja, não foi um prédio construído especificamente para a Polícia Militar. Foi uma doação, em tese, de prédio abandonado. Costume que até hoje se mantém se formos elaborar um escorço histórico das nossas unidades operacionais.

A sede do 7º BPM, em Lagarto, era o antigo CSU da Prefeitura cedido à Polícia Militar por comodato. A sede do 5º BPM, um galpão abandonado no Distrito Industrial de Socorro. A sede do 8º BPM era o antigo laboratório de botânica da EMDAGRO. A sede do BPRp, uma ala onde funcionava alguma federação de esporte amador no Estadio Batistão. Já a sede da Companhia de Glória é um guarnincho de madeira herdado não sei de quem. Em suma, não recordo nesses meus 24 anos de Polícia Militar, a construção de nenhum prédio específico, à exceção do CFAP, para a instalação -de forma exclusiva – de uma unidade policial.

Por outro lado, vemos outras forças de segurança avançarem bastante na construção e reforma de suas instalações. Não vamos divulgar aqui ações relativas a outras entidades pois não é nosso desejo alimentar tensões e revanchismos. Se conseguiram é por que se mobilizaram e souberam bem conduzir o processo de valorização de sua estrutura interna.

A realidade posta hoje para a Polícia Militar é de estrutura física extremamente precarizada em todas as instalações policiais militares de que ela é detentora da posse. Se você, caro leitor, tem dúvida, procure uma sede de batalhão próximo de sua casa.

Enquanto assiste o QCG caindo aos pedaços, o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcony, se ocupa de mostrar à sociedade que está tudo tranquilo. Há poucas semanas postou no site da PMSE matéria em que se vangloria pela reforma do PAC do Conjunto Costa Nova.

Analisando o orçamento do Estado para a Polícia Militar, verificamos que o poder executivo disponibilizou apenas R$ 200.000,00 para reforma de instalações no exercício de 2018. Um valor desprezível levando-se em consideração o tamanho da Polícia Militar.

Por: JORGE VIEIRA DA CRUZ

Sargento Reformado