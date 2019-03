Secretário de comunicação diz que “a deputada Kitty foi na sessão errada”

21/03/19 - 08:58:26

A ida do governador Belivaldo Chagas (PSD) à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (20) continua repercutindo.

Belivaldo falou por cerca uma hora aos deputados e aos populares que lotaram as galerias. O governador falou sobre déficit da previdência, redução dos repasses e arrecadação, bem como os custos dos últimos anos com outros poderes.

Na manhã desta quinta-feira (21), o secretário de comunicação, Sales Neto, afirmou que “pela primeira um governador esteve na Assembleia para falar sobre a real situação do estado. O governador Belivaldo Chagas tem feito de tudo para resolver os problemas, mas todos sabem que a situação é muito complicada”, disse o secretário.

Ainda sobre a presença de Belivaldo na Alese, o secretário afirmou que sua ida àquela Casa foi no sentido de informar aos deputados sobre a situação financeira do estado e que estaria à disposição dos parlamentares para um uma audiência e que o governador obedeceu o regimento interno da Alese. “O governador mostrou nos slides as quedas de receita, o balanço do fluxo de caixa. Nós temos que ter uma visão macro da coisa. Eu acho que o que importa é a situação do estado. Isso é o que realmente importa e não essas picuinhas”, disse

Durante a entrevista que concedeu à Fan, Sales Neto rebateu as críticas feiras pelos parlamentares da oposição. Ao comentar sobre as criticas dos deputados, Neto disse que entende a posição dos parlamentares.

Sobre a posição da deputada Kitty Lima que queria debater segurança pública quando o assunto que estava em discussão era as finanças do estado, Sales Neto ironizou e disse que “a deputada queria debater sobre a segurança pública naquela hora. A deputada foi na sessão errada”, disse Sales Neto.

Munir Darrage