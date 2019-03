Valadares Filho: obras do Centro de Convenções se arrastam por falta de governo

O presidente estadual do PSB de Sergipe, Valadares Filho, visitou na manhã desta quarta-feira (20) as obras de reformas do Centro de Convenções de Sergipe, que fica no Distrito Industrial em Aracaju.

Chegando ao local, Valadares se deparou com pouco mais de três trabalhadores. “Recebemos uma denúncia por parte da população de que a obra estava paralisada novamente e viemos conferir. O que vemos são poucas pessoas fazendo serviços muito básicos como a montagem de andaimes. A obra não tem ritmo”, denuncia.

Para Valadares Filho “é lamentável ver o descaso que o governo do Estado tem tido com esta obra. Quando fui presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados consegui, junto ao Ministério do Turismo, a liberação de R$ 20 milhões para esta obra. O Ministério liberou o recurso em 2014 e cinco anos depois a obra ainda se arrasta”.

“É indiscutível a importância de concluir o Centro de Convenções, colocar para funcionar imediatamente e como consequência atrair o eventos que fomentem o turismo em nossa capital. Afinal, esta área é uma das grandes geradoras de renda e empregos, duas áreas extremamente deficitárias em Sergipe”, conclui Valadares Filho.

