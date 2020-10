ALESSANDRO TEVE ENCONTRO COM BOLSONARO E TRATOU DE PROJETOS PARA SEGIPE

20/10/20 - 21:18:59

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira (20). A pauta do encontro foi focada em projetos essenciais para o desenvolvimento de Sergipe, dentre eles, o fortalecimento da agricultura, energia solar, a questão do gás, Canal de Xingó, turismo, BR 101 e ampliação do abastecimento de água no Estado.

“A reunião com o presidente Bolsonaro foi muito positiva. Recebi a confirmação do empenho pessoal dele para a finalização da duplicação da BR 101 e para o início dos trabalhos do Canal de Xingó. São obras estruturantes essenciais para Sergipe. Vamos tratar dos detalhes nos próximos dias com os ministros Tarcísio e Marinho.”, ressaltou Alessandro Vieira.

Bolsonaro esteve em Sergipe há pouco tempo, para inauguração da Usina Termelétrica Porto de Sergipe, considerada a maior da América Latina em seu segmento. O presidente vem se aproximando da região nordeste do país cada vez mais.