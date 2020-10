BELIVALDO DECLARA APOIO A ASTROGILDO DA FARMÁCIA NO MUNICÍPIO DE CAPELA

20/10/20 - 08:50:07

O Governador do Estado, Belivaldo Chagas, esteve na tarde de ontem (19) numa reunião promovida pelo líder do Governo Zezinho Sobral e o também Deputado Estadual Jeferson Andrade, com o candidato a prefeito e vice de Capela Astrogildo da Farmácia e Ninho da Renovel.

No encontro, a pauta foi o futuro de Capela e a necessidade de renovação na história política da cidade.

“Receber o apoio do Governador nessa caminhada que com fé em Deus já é vitoriosa nos alimenta ainda mais de esperança. Belivaldo é um homem sério, honesto, tem feito um governo pé no chão e sabe da nossa lealdade ao seu agrupamento político. Capela o conhece, confia e agora é trabalhar e caminhar cada vez mais para alcançar a vitória.”, destacou Astrogildo.

O governador Belivaldo recebeu o apoio político de Astrogildo nas eleições de 2018 e tem na coligação que compõem a chapa de Astrogildo o seu partido, o PSD, que escolheu Ninho da Renovel como vice.

Fonte e foto ascom Astrogildo