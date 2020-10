CAU/SE convida candidatos das eleições para apresentação de carta com propostas

Nesta quinta-feira, 22/10, às 9h, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) convida você para a 9ª Reunião Plenária Ordinária Virtual (RPO), para apresentação da “Carta-Aberta à Sociedade e aos Candidatos nas Eleições Municipais de 2020 – Um projeto de cidades pós-pandemia”.

A entrega do documento aos candidatos das Eleições Municipais 2020 tem o objetivo de contribuir para transformar nossas cidades em territórios mais saudáveis, inclusivos, seguros e resilientes.

A Carta aponta pontos fundamentais que devem ser focados pelos futuros (as) prefeitos (as) e vereadores (as) com diálogo e vontade política.

O manifesto foi elaborado pelo CAU/BR, com adequações para o estado de Sergipe realizadas pelo CAU/SE, com contribuição do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Sergipe (IAB/SE).

A 9ª RPO é aberta ao público interessado, será realizada em formato de videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams, com a pauta a seguir:

Verificação do quórum;

Execução do Hino Nacional;

Apresentação da Carta Aberta à Sociedade e Candidatos às Eleições;

Informes da presidência;

Informes das comissões;

Informes dos conselheiros federais.

Para participar da 9ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SE, acesse www.cause.gov.br

Da assessoria