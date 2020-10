Dr. Samuel pede criação de PL que regulamente gratificações na Saúde estadual

20/10/20 - 14:11:55

Foi aprovada por unanimidade na manhã desta terça-feira (20), a indicação 535/2020 de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), que pede ao governador Belivaldo Chagas, para enviar à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) um Projeto de Lei que regulamente a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (Criticidade) e a Gratificação de Metas Qualitativas e Quantitativas dos servidores estatutários e celetistas da Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe.

Segundo Dr. Samuel Carvalho, os servidores estatutários e celetistas da Fundação Hospitalar de Saúde do estado, que em plena pandemia receberam um corte nas gratificações da categoria. “Recebi a informação que o salário de setembro desses servidores já foi cortado, precisamos que o Governo envie com urgência esse PL para que em outubro os trabalhadores não sofram com esta enorme redução salarial. Esse corte de quase 1/3 é uma consequência da decisão do Tribunal de Costas do Estado (TCE) que retirou gratificações de quem está enfrentando a pandemia da Covid-19. É preciso regulamentar as gratificações”, afirmou.

O deputado afirma que os servidores não podem sofrer com os cortes. “Diante da importância desses profissionais, cerca de três mil servidores, solicitamos em caráter de urgência o envio deste Projeto de Lei a esta casa legislativa. Os servidores estão desesperados em ter que conviver com mais uma redução salarial. O valor das gratificações cortadas é muito significativo para os servidores públicos e ocorreu sem aviso prévio”, pontuou.

Fonte e foto assessoria