Em nota, Lúcio Flávio acusa Direita Sergipana de gravar para chantagear e difamar pessoas

20/10/20 - 16:21:17

O candidato do Avante a prefeito de Aracaju, Lúcio Flávio, emitiu nesta terça-feira (20) uma nota de esclarecimento sobre a vinculação em uma rádio FM, de um áudio gravado de” maneira leviana, numa forma que distorcia completamente o seu conteúdo, num malabarismo impensável”. Segundo Lúcio, “a intenção da fonte era induzir o ouvinte da emissora a acreditar que eu estava sendo citado numa fala em que ‘supostamente’ se pretendia comprar apoiamento.

– A questão é que a gravação e montagem são práticas já conhecidas do “Movimento Brasil Livre (MBL) Sergipano”, grupo de milícia de internet que se esconde sob o título de “Direita Sergipana”, que possui dois candidatos a vereador, apoiadores de um partido de esquerda, e atua por encomenda a serviço de um caricato e já conhecido candidato tagarela, de origem petista, que só aparece de eleição em eleição, disse Lúcio.

A nota acrescenta: “O detalhe importante da questão é que este grupo tenta associar o áudio ao meu nome por conta da citação da palavra “Flávio”. O mais impressionante da desfaçatez é que o tal “Flávio” citado no tal áudio é exatamente um dos integrantes deste grupo “MBL Sergipano” e candidato a vereador. Mas, mesmo sabendo disto, eles não se preocuparam com a verdade, mas com a difamação a qualquer custo. Por que querem enganar os eleitores de Bolsonaro com mentiras desta forma? Conservadores se utilizam das armas da mentira ou difamação?, perguta.

.

Segundo ainda a nota, “expuseram covardemente e publicamente uma mulher, uma mãe, gravando-a de forma desleal e deturpando a sua fala, com um único interesse: Tomar dela, à força, a condução do Partido Aliança em Sergipe, ao tempo em que intencionavam me difamar, tentando me ligar a uma história sem pé nem cabeça. Sede de poder? Vale tudo? Sabe quem costuma divulgar conversas privadas, distorcendo seu conteúdo? Sérgio Moro. Tenho orgulho de estar do lado contrário a estes canalhas. Com Bolsonaro também foi assim: Sempre que tentavam difamá-lo, a verdade vinha à tona e ele crescia igual a massa de bolo. E as máscaras caiam”.

– Lamento profundamente este tipo de política baixa e rasteira ao tempo que esclarecemos o conteúdo original do áudio que em nada fala de compra de apoio ou propina. A citação refere-se ao seguinte entendimento: “Se estes meninos (do MBL Sergipano) já difamam gratuitamente as pessoas sem ter dinheiro, imagine como seriam se tivessem recebido (como apoio, por exemplo) cerca de 10 mil ou 20 mil”. De fato eles são uma grupo especializada em gravar, chantagear e difamar pessoas, sob o disfarce de “Direita Sergipana”. Mas conosco não tem intimidação. Vamos desmascarar cada um com as mesmas armas do Presidente Bolsonaro: a verdade, diz Lúcio

– Estes que fazem estas montagens e denúncias anônimas, que se escondem e não aparecem nem assumem estas armações, são os mesmos que arrecadaram dinheiro em nome do Aliança, usando a imagem do Presidente Bolsonaro, para promover as próprias candidaturas. Que o TRE apure com rigor, sugere.

Lúcio Flavio esclarece na nota que, se tem um apoiamento que fazemos questão de não ter em nossa campanha, de não ter ao nosso lado, é o da falsa direita, do MBL Sergipano, que se traveste apresentando-se como “Direita Sergipana”, achando-se que são donos dos bolsonaristas e que representam coisa alguma. Fazemos questão de manter-nos distantes deste meninos de internet que tentam confundir os eleitores de direita, destilando ódio tal qual a esquerda. Nós levamos política à sério, e não com molecagem. Não nos associaremos à mentira. Temos ao nosso lado os mais respeitados e importantes movimentos nacionais de direita, que não usam deste experiente ou modus operandi”.

Lúcio adverte: “Cuidado. Criar, divulgar E compartilha Fake News é crime. Isto não é coisa de política. É caso de polícia. Nos veremos em breve nos tribunais”, avisou.