Guarda Municipal de Rosário recupera a 51ª motocicleta roubada

20/10/20 - 14:40:18

Na tarde desta Segunda feira (19) a Guarda Municipal de Rosário do Catete foi acionada via telefone, sobre atitude suspeita de 02 indivíduos utilizando uma moto de cor prata nas proximidades das propriedades rurais de Rosário.

De posse da informação, a equipe do CMT Araujo fez rondas preventivas na zona rural, para evitar que os suspeitos realizassem assaltos em Rosário e General Maynard. Após várias deligencias localizaram a moto Honda CG 160 placa PLU-1829 a qual consta no sistema SINESP com restrição de roubo realizado no sábado dia 18 de Outubro.

A moto foi encontrada nas proximidades da fazenda Marreca, nenhum suspeito foi localizado, possivelmente adentraram a vegetação existente na localidade.

A moto foi tomada de assalto no Santa Cecília em nossa Sra do Socorro, após localizada conduzida para delegacia de Polícia Civil de Rosário do Catete.

Informações e foto GMRC