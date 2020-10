LUCIANO BISPO RECEBE VISITA DE REPRESENTANTES DA ADEPOL E SINPOL

20/10/20 - 12:47:26

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta terça-feira, 20, para visita de cortesia e agradecimento pela atenção em defesa da categoria, representantes da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) e do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE). O encontro aconteceu no 7º andar do órgão.

Para o deputado Luciano Bispo é sempre gratificante receber amigos na Casa Legislativa. “A Casa Parlamentar está à disposição de todos. Fico feliz em receber essas visitas que reconhecem o nosso trabalho e acreditam na Alese”, salientou Luciano Bispo.

Na oportunidade, estiveram presentes os diretores da Adepol, Isaque Cangussu (presidente) e Adelmo Pelágio (vice-presidente jurídico) e os representantes do Sinpol, Ênio Nascimento (presidente), e Jean Rezende (diretor de Políticas Sindicais e Associativas do sindicato)

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira