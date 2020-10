POLÍCIA PRENDE HOMEM POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA IDOSO

20/10/20 - 06:45:47

Policiais civis prenderam na manhã desta segunda-feira, 19, um homem após descumprir medida cautelar. As investigações indicaram que o pai idoso estava sofrendo com o comportamento agressivo do filho, que é usuário de drogas.

Sabendo-se da concessão da cautelar, o filho se afastou da casa do pai e foi ouvido na delegacia. Passados poucos dias, regressou para a casa do idoso, descumprindo determinação judicial.

A delegacia representou pela prisão preventiva em desfavor do filho agressor e a justiça decretou a prisão preventiva, que foi cumprida na manhã de hoje. O suspeito está à dispisição da justiça para adoção das medidas cabíveis.

Fonte e foto SSP