PUBLICADO PROTOCOLO PARA RETORNO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS EM SERGIPE

20/10/20 - 10:32:29

O Diário Oficial publicou nesta terça-feira (20), sobre o retorno das atividades escolares de forma presencial em Sergipe. O retorno já havia sido anunciado pelo governador Belivaldo Chagas, após cerca de sete meses de suspensão.

O retorno deverá ser de forma gradual, progressiva e híbrida, com limitação máxima da capacidade de 50% da sala de aula, iniciando-se exclusivamente pelos seguintes alunos do 3º ano do ensino médio regular, concludentes da educação profissional tecnológica integrada ao ensino médio, educação de jovens e adultos, cursos livres de pré-vestibular e Enem, aulas e atividades práticas de ensino superior e aulas e atividades práticas da educação profissional tecnológica.

No dia 3 de novembro, podem voltar às aulas presenciais alunos da rede privada. Já os da rede pública retornam no dia 17 de novembro. Segundo o documento, a volta deve ser gradual, progressiva e híbrida, com limitação máxima da capacidade de 50% da sala de aula, iniciando-se exclusivamente pelos seguintes alunos:

Do 3º ano do ensino médio regular;

Concludentes da educação profissional tecnológica integrada ao ensino médio;

Educação de jovens e adultos; cursos livres de pré-vestibular e Enem;

Aulas e atividades práticas de ensino superior;

Aulas e atividades práticas da educação profissional tecnológica.

Continuam suspensos os retornos em berçários e creches, ensino infantil, e dos 1º e 2º ano do ensino médio.

A partir do dia 26 de outubro, as unidades de saúde pública e privada ficam autorizadas a retornar com as atividades práticas de estágios educacionais para a graduação e pós-graduação.

Ainda de acordo com o documento, a partir dessa segunda-feira (19) ficaram liberadas a funcionar atividades administrativas, operacionais e de apoio ao trabalho docente nas instituições públicas e privada.

