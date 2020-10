SISTEMA FECOMÉRCIO E MEDIA FIRMAM CONVÊNIO COM O ALSHOP JARDINS

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac segue suas ações, com parcerias importantes em favor da classe empresarial. Nesta semana, foi assinado um convênio entre a entidade, a Media – Câmara de Mediação e Arbitragem e a Associação dos Lojistas do Shopping Jardins – Alshop Jardins, para a disponibilidade dos serviços da Media para que as soluções apresentadas pela empresa para resolução de conflitos possam ser utilizadas pelos lojistas do centro de compras.

O convênio coloca para os lojistas do Jardins a oportunidade de ter os mediadores judiciais da empresa à disposição para encontrar soluções rápidas e eficientes para os empresários resolverem conflitos que não tenham a necessidade de serem levados para a esfera jurídica, tendo o mesmo valor de decisão judicial, considerando que a Media é uma empresa de soluções estratégicas reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Querelas trabalhistas, financeiras, de consumidor, tributárias, administrativas, entre outras tantas, podem ser solucionadas rapidamente com a atuação da Media nos problemas trabalhados.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, destacou o trabalho que a federação tem feito para melhorar o ambiente de negócios para as empresas e a importância do convênio para os lojistas, explicando que a mediação é o caminho mais eficiente para entendimento entre as partes, evitando que um processo se arraste anos a fio pela via judicial.

“Mediação e arbitragem são os caminhos do futuro para solução de problemas entre empresas e credores, empresas e instituições financeiras, empresas e pessoas, pessoas e pessoas. Todos somos beneficiados com a agilidade, eficiência e capacidade de solução do mecanismo extrajudicial. Muitos problemas são levados à justiça de modo desnecessário, provocando somente mais problemas e uma grande demora para encontrar uma solução. Com o processo de mediação, isso pode ser resolvido em uma audiência. Garantindo a agilidade e eficiência da resolução do problema, sendo bom para as partes envolvidas. Mediação poupa tempo, despesas e traz resultados rápidos. As empresas que têm utilizado esse mecanismo, tem obtido resultados altamente eficazes para seus negócios. Esse é um dos trabalhos que a Fecomércio disponibiliza para os empresários, dentre outros tantos”, disse.

O convênio foi assinado pela representante da Media, Ana Sarmento, o presidente de Alshop Jardins, Saulo Emídio Santos e pelo superintendente do Sistema Fecomércio, Maurício Gonçalves.

Fonte e foto assessoria