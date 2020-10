Vacinação antirrábica de cães e gatos começa em São Cristóvão

20/10/20 - 14:03:45

A campanha de vacinação antirrábica 2020, começou no último dia 16 no município de São Cristóvão e tem realizado ações de vacinação em diversos pontos do centro histórico e da Grande Rosa Elze. São vários postos de atendimento que visam atender à população e seus animais sempre de 8h às 17h em dias e locais pré-definidos.

Segundo Elis Correia, coordenadora de saúde ambiental, o município não tem casos registrados de raiva e pretende continuar com esse índice zero. “Para isso é importante que toda a população vacine seus animais, sejam cães ou gatos. Estamos distribuídos em todo o território da Grande Roza Elze e Centro Histórico e durante todo o mês estaremos percorrendo também a zona rural, de porta em porta”, enfatiza Elis.

O agente de endemias Wanderley Gomes afirma que a campanha irá fazer com que os animais fiquem protegidos contra a raiva e lembra que ainda existem muitos animais soltos nas ruas. “Caso ocorra um acidente de um cão morder alguém, se o animal estiver vacinado, é menos uma preocupação. Chegando ao local de vacinação, o responsável deve segurar o animal com muito cuidado para aplicarmos a injeção de maneira tranquila”, afirmou ele.

A coordenadora Elis Correia ressalta que o dono do animal deve ter segurança de controlá-lo na hora da vacina. “Se o animal for agressivo, deve ser colocada uma funcinheira e se for gato, colocar em uma caixinha. O dono deve ter segurança de que quando ele chegar ao local de vacinação, a equipe de agentes vai realmente poder vacinar, pois o dono é responsável por controlar e deixar o animal tranquilo”, conclui.

Cães e gatos não devem ser vacinados se tiverem menos de três meses de idade, se estiverem no cio, gestante ou amamentando. Nesses casos, o proprietário do animal deverá entrar em contato com a vigilância em saúde, através do número (79) 3045-4916, logo que passadas essas situações para proceder a vacinação do animal.

A raiva é uma doença incurável e fatal nos animais e que pode ser transmitida aos humanos pela saliva dos animais infectados, sejam eles gatos ou cachorros. Como ainda não existe tratamento, a vacinação ainda é o meio mais eficiente para prevenção da doença. A programação dos postos de vacina de São Cristóvão prevê ações durante todo o mês de outubro e início de novembro.

Confira os locais para vacinação do seu animal em São Cristóvão:

16 e 17 de outubro: Alto Divineia ao lado da Unidade de Saúde, Bica dos Pintos e Creche do Alto Santo Antônio.

23 e 24 de outubro: Fábrica, Apicum e Romualdo Prado em frente à antiga SEINFRA.

30 e 31 de outubro: Alto da Colina, Campo do Loteamento Lauro Rocha e outro ponto na parte Alta do loteamento.

06 e 07 de novembro: Praça matriz, Praça João Ferreira dos Reis e Bar Cural.

GRANDE ROSA ELZE

16 e 17 de outubro: Pracinha do Rosa Elze, Conjunto Maria do Carmo e Jardim Universitário.

23 e 24 de outubro: CEAC do Eduardo Gomes, Ponto de lotação do Eduardo Gomes e Praça da igreja católica no Eduardo Gomes.

30 e 31 de outubro: FETASE no Rosa Maria e em frente ao Frangaço no Rosa Maria e na praça central do Luiz Alves.

06 e 07 de novembro: Associação do Tijuquinha, Campinho do Tijuquinha II e Associação de moradores do Madre Paulina.

Fonte e foto assessoria