ACIDENTE ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS NA BR-101

21/10/20 - 07:35:20

Um acidente envolvendo três veículos, no Km 44 da BR-235, próximo ao Povoado Rio das Pedras, município de Itabaiana, deixou duas pessoas feridas. Duas pessoas tinham ficado feridas e foram encaminhadas ao hospital.

O acidente foi registrado no inicio da noite desta terça-feira (20) e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos no acidente foram dois carros de passeio e uma caminhonete.