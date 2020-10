Agronordeste: Senar realiza Dia de Campo em três municípios sergipanos

21/10/20 - 14:46:12

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE realizou na terça-feira, 20, três Dias de Campo nos municípios de Monte Alegre, Poço Redondo e Gararu. Os temas discutidos com os produtores foram manejo nutricional e manejo reprodutivo.

Os produtores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG estão participando de vários dias de campo com temáticas voltadas para as dificuldades dos produtores nas propriedades. Serão realizados 36 dias de campo até o mês de dezembro.

No município de Gararu, foi realizado o Dia de Campo sobre manejo reprodutivo com o instrutor Rafael de Mesquita Pereira. Durante encontro, os produtores esclareceram dúvidas sobre o tema.

“Os principais assuntos discutidos foram: monta, inseminação, manejo de cria e recria das bezerras e novilhas e o manejo das vacas no pré-parto. Também discutimos o manejo sanitário com o controle das vacinações contra a brucelose, leptospirose, IBR e BVD, que são doenças que causam muito aborto. Caso venha a ocorrer o aborto, essas vacas não darão leite, por isso a importância do planejamento reprodutivo e sanitário”, explica Rafael.

No município de Poço Redondo, o Dia de Campo foi conduzido pela técnica de campo Pábola Nascimento que destacou para os produtores de leite a importância do manejo reprodutivo.

“É fundamental que a gente faça esse esclarecimento aos produtores para que a reprodução seja direcionada e não aconteça ao acaso. A reprodução é de suma importância para que as vacas possam estar em lactação, dando leite o ano todo e a gente possa acasalar elas em épocas favoráveis para as crias e dar suporte a essas crias e condições de saúde para as vacas. O manejo reprodutivo funciona como um tripé junto com a sanidade e a nutrição dos animais”, enfatizou Pabola.

Manejo nutricional foi o tema do Dia de Campo no município de Monte Alegre. O técnico de campo, Vinícius da Silva Oliveira, destacou a importância da proteína na dieta das vacas leiteiras.

“Uma dieta balanceada dentro da exigência do animal permite que expresse o potencial genético dela. A proteína está entre os nutrientes mais importantes da dieta para a vaca de leite, principalmente na parte produtiva. Se a dieta tiver com baixo teor de proteína do que o animal precisa para produzir o leite, a vaca não vai chegar na produção de leite que o produtor pretende. Se o teor de proteína tiver acima, pode trazer prejuízos ao produtor porque a proteína é o nutriente mais caro da dieta”, afirma Vinícius.

Agronordeste

A assistência técnica e gerencial no semiárido sergipano integra as ações do programa Agronordeste, um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) desenvolvido em parceria com a CNA, Senar e a Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

Por Adriana Freitas

Foto assessoria