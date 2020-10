Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa terá segunda etapa em novembro

Criadores só poderão emitir declaração de vacinação se vacinas tiverem sido compradas em estabelecimentos credenciados pela Emdagro

Durante todo o mês de novembro, acontecerá a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa para bovinos e bubalinos com idade de até 24 meses. A estimativa da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe(Emdagro) é imunizar, aproximadamente, 420 mil cabeças de gado nessa faixa etária. Com essa perspectiva, a segunda etapa fechará o ciclo de vacinação de 2020 com mais de 1 milhão e duzentos mil animais vacinados. Há 25 anos, o estado de Sergipe mantem o status de Zona Livre de Febre Aftosa, ainda com vacinação.

A novidade da segunda etapa é que o criador deverá ficar atento ao momento de adquirir suas vacinas. Isso porque, com a implantação da nova versão do Sistema de Integração de Defesa Agropecuária (Siapec3), as declarações só poderão ser realizadas caso o criador tenha adquirido as vacinas em casas agropecuárias credenciadas pela Emdagro, responsável pela campanha em Sergipe.

“A vacina deverá ser adquirida apenas em estabelecimentos credenciados pela Emdagro. Caso contrário, ele não poderá realizar sua declaração no sistema do Siapec3. É importante checar isso com antecedência. A relação nominal dos estabelecimentos credenciados pode ser consultada no site da empresa em www.emdagro.se.gov.br”, alertou a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade.

Por conta das regras de isolamento em prevenção à Covid-19, neste ano, a Emdagro criou novos canais digitais para realizar a declaração de vacinação. O criador poderá preencher o modelo disponível no site da Emdagro ou nos escritórios locais da empresa. Depois, enviar essa declaração e a nota fiscal por meio whatsapp (79) 99191-4341 ou através do e-mail codea@emdagro.se.gov.br – ou pode, ainda, entregar presencialmente no escritório local mais próximo, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h às 13h.

“Para facilitar o processo de declaração, disponibilizamos outras ferramentas de comunicação com a Emdagro, como o Whatsapp e o e-mail. Mas o criador pode realizar sua declaração acessando diretamente o Sistema Siapec3 pela internet (no site da Emdagro) ou pessoalmente, em um dos escritórios locais. Vale lembrar que o criador deverá ter a nota fiscal do produto emitida por estabelecimento credenciado. O sistema informatizado não reconhecerá notas fiscais de estabelecimentos que não estejam cadastrados na Emdagro”, reforçou a diretora de Defesa Animal e Vegetal, Aparecida Andrade.

