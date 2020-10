Danielle: “Terei o cuidado com a coisa pública e vou trabalhar por uma melhor gestão”

21/10/20 - 05:44:18

Entrevistada desta terça-feira, 20, do Jornal da Xodó, apresentado pelos radialistas Mary Rodrigues e Eduardo Carvalho na Xodó FM, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), destacou as propostas estabelecidas em seu plano de governo para atender as demandas de cada área de responsabilidade da prefeitura.

Na saúde, que ganhou ainda mais destaque este ano por conta da pandemia, a candidata ressaltou que as pessoas não vêm tendo acesso ao que lhe é de direito. “Um exemplo disso é a dificuldade de marcar consultas e realizar exames mais complexos pelo SUS. É preciso ter transparência no sistema de marcação, inclusive, tornando visível para o cidadão como está a fila de espera. Assim ele saberá em que posição está e poderá fiscalizar se a ordem está sendo seguida”, disse, destacando ainda a criação do Centro de Diagnóstico por Imagem.

Ao ser indagada sobre as ações que pretende promover em relação ao à mobilidade urbana, Danielle salientou a necessidade de um novo Plano Diretor. “Ele traz os demais planos da cidade, entre eles o de mobilidade. Temos hoje construções desordenadas, a exemplo da obra da Hermes Fontes com àquelas lombo faixas que estão causando transtornos. Nós vamos elaborar um novo Plano Diretor para a nossa cidade e enviaremos à Câmara Municipal”, afirmou.

Ainda no tema mobilidade urbana, a candidata a prefeita questionou o porquê da licitação do transporte público não sair do papel. “Se já temos o consórcio, porque não avança? A quem interessa não fazer a licitação? Em nossa gestão, vamos fazer. Inclusive, com toda a estrutura necessária para atender o usuário do transporte público”, assegurou.

Outro ponto destacado na entrevista foi a criação de uma secretaria voltada ao desenvolvimento econômico. “Para atuar ativamente na sociedade por meio da capacitação e geração de emprego. Uma das frentes de atuação será a captação de recursos para fomento do microempreendedorismo, garantindo crédito para ampliação de negócios. Também vamos criar uma política de incentivo, atração e promoção de startups, principalmente para busca de soluções do setor de serviços, do comércio e da gestão pública”, detalhou.

Por fim, Danielle Garcia se colocou à disposição dos aracajuanos para trabalhar com coragem e transparência. “Trazendo meus princípios de disciplina e controle. Terei o cuidado com a coisa pública, trabalhando para garantir uma melhor administração municipal. Agora é hora da coragem, com Danielle 23”, finalizou.

Fonte e foto Ascom/Danielle Garcia