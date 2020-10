GRUPO BANESE OFERECE CURSOS GRATUITOS ATRAVÉS DO PROJETO CAPACITAR/SE

21/10/20 - 06:33:44

A iniciativa, que faz parte do programa ‘Dias Melhores’, oferece mais de mil cursos na modalidade EAD para toda comunidade sergipana

O Banco do Estado de Sergipe (BANESE), através do Instituto Banese, realiza o Projeto Capacitar-SE, uma ação de sustentabilidade com foco na aprendizagem e voltada para a comunidade sergipana em geral. O projeto, que faz parte do Programa ‘Dias Melhores’, tem como objetivo oferecer gratuitamente ao sergipano oportunidades de ampliar conhecimentos e desenvolver novas competências nas mais diversas áreas, contribuindo com o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

“O Capacitar-SE faz parte de um conjunto de ações do Banese junto à população sergipana na certeza, não apenas de uma retomada saudável da economia, mas de dias melhores para todos os sergipanos. E ajudar a prepará-los para esse momento é também uma responsabilidade nossa.”, afirma o presidente do Banese, Helom Oliveira.

Estão sendo oferecidos 1014 cursos através da plataforma digital do Instituto Politécnico de Ensino à Distância (IPED). A cada mês 250 vagas serão ofertadas, com possibilidade de ampliação desse número a cada módulo do projeto. O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a ordem de interesse em realizar os cursos. Cada participante permanecerá com sua inscrição ativa pelo prazo de 30 dias, período em que poderá realizar quantos cursos desejar. A inserção em cada curso é de responsabilidade do candidato que deverá analisar a compatibilidade dos conteúdos com o seu grau de conhecimento e capacidade de aprendizagem.

Para participar, os interessados deverão enviar para o email capacitar.se@institutobanese.org.br as seguintes informações pessoais: nome completo, CPF, sexo, data de nascimento, escolaridade, endereço completo, endereço de email e número de telefone celular. Após o envio das informações, o Instituto Banese, responsável pela gestão e acompanhamento de todo o projeto, fará o cadastro do participante e enviará para o email disponibilizado o link dos cursos e a senha de acesso, sendo que o login será o próprio email ou CPF do inscrito.

Para ter acesso à mais informações sobre o projeto Capacitar-SE, basta acessar https://banese.com.br/diasmelhores/

O conglomerado Banese é composto pelo BANESE e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC). Adicionalmente fazem parte do grupo: a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese.

Por Tarcila Olanda