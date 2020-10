Grupo Tiradentes reúne escolas e cursinhos para apresentar edital de Medicina 2021.1

As inscrições para o vestibular de Medicina 2021.1 da Unit estão abertas e seguem até dia 02 de dezembro. As provas serão presenciais e realizadas nos dias 06 e 07 de dezembro, de 08 às 12 horas.

Essas e outras informações do edital seletivo para Medicina foram apresentadas em reunião entre a pró-reitora de Graduação, Arleide Barreto Silva, o vice-presidente acadêmico, Temisson José dos Santos e representantes de escolas e de cursos de disciplinas isoladas.

Professor Temisson informou que o Grupo segue as determinações sanitárias dos órgãos competentes, assim como decretos estaduais e municipais e disse que, caso surja alguma recomendação sobre a realização do certame de forma presencial, os alunos serão avaliados de acordo com as notas do Enem.

“Não temos autoridade para definir regras de uso de espaço diante de uma pandemia, estamos seguindo os decretos estaduais. Há uma cláusula em nosso edital prevendo que na impossibilidade de realização de processo presencial, por determinação de autoridade pública, teremos que usar como alternativa a nota do Enem para garantir a segurança do processo e dos alunos”, explicou.

Também participaram da conversa o reitor do Centro Universitário Tiradentes de Alagoas, Dario Arcanjo de Santana e a reitora do Centro Universitário Tiradentes Pernambuco, Vanessa Piasson.

Questionado sobre o ingresso de alunos que optaram por não realizar o Enem, caso a prova presencial seja suspensa, professor Temisson explicou que esses candidatos terão que aguardar o processo seletivo 2021.2

Inscrições e vagas

As inscrições podem ser realizadas por meio do www.unit.br/regulamentos. O Grupo irá ofertar 285 vagas, distribuídas da seguinte forma: Unit Sergipe – Campus Farolândia com 80 vagas; Unit Sergipe – Campus Estância com 45 vagas; Unit Alagoas com 70 vagas; FITS PE com 90 vagas.

Há ainda processo seletivo de bolsas de medicina em duas unidades: Unit Sergipe Campus Estância com 05 vagas e FITS PE com 10 vagas.

Assessoria de Imprensa