Itaporanga D’Ajuda elabora protocolo especial para vacinação da população contra Covid

21/10/20 - 00:57:53

A prefeitura de Itaporanga D’Ajuda, em Sergipe, sai na frente dos municípios brasileiros e constituiu um Protocolo Especial de Vacinação para imunização de sua população contra a Covid-19.

A convite do deputado federal Laércio Oliveira (PP), o prefeito Otávio Sobral esteve em Brasília, na quarta-feira (20), para formalizar a entrega do Protocolo ao Ministério da Saúde, por entender que se trata de uma iniciativa pioneira e que se tornará referência para todo o Brasil. Além do prefeito e do deputado, foram a Brasília o chefe de gabinete do Ministério da Saúde, Paulo César, e o assessor especial do ministro, Airton Soligo Cascavel e outros.

A sede do município e os povoados já estão prontos para a operação de vacinação em massa, tão logo o Ministério da Saúde e demais repartições afins liberem a vacina, o que pode ocorrer entre dezembro deste ano e fevereiro de 2021. Essa providência estratégica e operacional está sendo bastante elogiada por setores da comunidade científica e associações representativas da administração pública.

Com a população conscientizada, as equipes médicas e de agentes de saúde devidamente preparadas, postos e instrumentais disponíveis, regras e logísticas definidas, o Protocolo de Vacinação contra o Covid-19 demonstra que o município sergipano está pronto para iniciar essa nova e definitiva etapa assim que a vacina estiver disponível. E com a entrega formal do documento, Itaporanga se coloca à disposição para colaborar com o Brasil, compartilhando os estudos e o planejamento feitos por sua equipe.

Da prevenção à vacina – A partir do momento em que foi declarada a transmissão comunitária do Covid-19 no Brasil, em 20 de março de 2020, a Prefeitura Municipal de Itaporanga D’Ajuda vem tomando medidas para conter a disseminação do novo coronavírus e salvar vidas.

Foi criada a Clínica de Referência em Síndromes Gripais, foram estabelecidos protocolos de distanciamento social, reforçados os programas de assistência social e feito um grande investimento na ampliação e melhoria de toda a rede municipal de saúde para o devido atendimento da população, em regime emergencial.

Com a antecipação de ações e todos esses investimentos, Itaporanga se tornou referência nas medidas de prevenção e tratamento ao novo coronavírus. Mas a pandemia não terminou e, agora, os mais renomados laboratórios do mundo já estão com estudos avançados para o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19.

Segundo relatos de autoridades de saúde pública nacionais e internacionais, isso poderá acontecer nos próximos meses, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

Diante disso, a prefeitura de Itaporanga se adianta mais uma vez estabelecendo, neste documento, bases e regras para a criação imediata do protocolo de vacinação em massa, no município. Fundamentado em estudos científicos, foram definidos grupos prioritários, ações e a estrutura necessária para que o município esteja preparado para iniciar esse processo assim que uma nova vacina estiver à disposição.

Foi com planejamento, investimento e visão estratégica de gestão na área de saúde que Itaporanga D’Ajuda conseguiu se destacar no enfrentamento à Covid-19. E é com essa mesma determinação que agora seguimos em frente com a publicação antecipada desse protocolo.

Itaporanga D’Ajuda já conscientizou sua população sobre o assunto e – através de suas equipes técnicas de saúde pública – está plenamente preparado para a missão, já sabe o que fazer e como fazer para a aplicação da vacina de forma correta, rápida e eficiente, assim que a vacina chegar.

Por Júnior Fontes – Da Assessoria de Comunicação