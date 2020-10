Luciano Bispo é homenageado pela Capitania dos Portos

21/10/20 - 14:52:26

A Capitania dos Portos de Sergipe completou no último dia 18 de outubro, 166 anos e na manhã desta quarta-feira, 21, o comandante Guilherme Pontes Padão e o Subcomandante Jackson Marcondes entregaram ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB), uma placa e uma medalha da Marinha do Brasil. A homenagem teve por objetivo agradecer a parceria entre o Poder Legislativo e a Marinha.

“Viemos agradecer ao presidente Luciano Bispo o apoio que os parlamentares sergipanos têm proporcionado à Marinha do Brasil. Na semana em que a Capitania comemora 166 anos de existência aqui no estado, nada mais justo do que homenagear os representantes da política local e em especial o deputado Luciano Bispo que já tem o título de Amigo da Marinha e atuação dele tem nos ajudado a enfrentar diversos problemas ocorridos no último ano, a exemplo da crise do óleo”, destaca Guilherme Padão.

O presidente Luciano Bispo agradeceu a homenagem recebida e ressaltou a parceria com a Marinha.

“Vocês fazem muito por Sergipe e essa Casa reconhece o trabalho realizado em prol da população. Aqui é a Casa do Povo e não podemos ficar distantes. Agradeço a homenagem em nome de todos os fazem a Assembleia Legislativa de Sergipe. Fiquei muito feliz e só temos a agardecer o comportamento exemplar da Marina. Vamos abrir espaço para que vocês venham contar ao povo sergipano, como as ações são realizadas a exemplo da questão do derramamento de óleo, em que a Marinha teve um papel fundamental na limpeza das nossas praias”, enfatiza.

Luciano Bispo retribuiu a gentileza entregando aos representantes da Capitania dos Portos, edições especiais da Constituição de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza