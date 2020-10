Prefeitura realiza audiência pública online sobre PLOA 2021

21/10/20 - 16:38:53

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realiza, no próximo dia 27, a partir das 9h30, a audiência pública sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano de 2021. Devido às medidas de biossegurança relacionadas à pandemia, a audiência acontecerá online, com transmissão através do canal da Prefeitura no YouTube.

Durante a apresentação, serão detalhadas as previsões de receita e despesas orçamentárias para 2021, dentro de cada área da administração municipal, além da demonstração dos resultados do ano vigente. O secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, reforça que, como acontece em todos os “Neste ano, a audiência acontecerá online, ampliando ainda mais o acesso de diferentes classes representativas da sociedade, para que possamos discutir o PLOA de maneira que os principais anseios da população aracajuana sejam contemplados no orçamento”, afirma o secretário.

Como vem sendo prática da Prefeitura nos últimos anos, a audiência conta com intérprete de Libras, promovendo mais acessibilidade e inclusão.

Participação

Desde o dia 13, a Prefeitura disponibiliza a Consulta Pública para o PLOA 2021. Através do questionário, os cidadãos podem contribuir com a elaboração do projeto, opinando e pontuando quais as principais demandas de cada comunidade. Para participar é preciso acessar o site da Prefeitura de Aracaju (www.aracaju.se.gov.br) e preencher o formulário, que fica disponível até 13 de novembro.

Fonte e foto ascom