SECRETARIA DO TURISMO ACORDA PROMOÇÃO DE SERGIPE COM OPERADORA DE CAMPINAS

21/10/20 - 12:22:13

Mondiale tem forte operação no interior de São Paulo e participará de ações promocionais para incentivar vendas de pacotes turísticos para Sergipe

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou na manhã desta quarta-feira (21), de uma reunião com o diretor-geral da Operadora Mondiale, Edson Ruy, em Campinas (SP). A operadora, que faz parte do grupo Ancoradouro, possui uma forte operação no interior de São Paulo.

Na pauta, a inserção do destino Sergipe nas prateleiras das centenas de agências de viagens que vendem os pacotes turísticos da Mondiale nesse mercado. “O interior de São Paulo é um mercado importante para o Nordeste, pois possui um público com poder aquisitivo para viajar e que adora o Nordeste. Precisamos estar nas prateleiras das agências de viagens desta região”, disse Sales Neto.

Na reunião, ficou acertado que a operadora e a Setur irão realizar ações promocionais para incentivar as vendas de pacotes turísticos pelas agências de viagens que vendem os pacotes da operadora Mondiale. “Vamos fazer capacitação do destino Sergipe junto aos agentes de viagens do interior de São Paulo. Faremos também um presstrip com jornalistas e blogueiros destes mercados para divulgar Sergipe. A operadora se comprometeu em comprar assentos antecipados nas companhias áreas para Aracaju e o diretor Edson Ruy irá fazer contato com a rede hoteleira de Sergipe para negociar tarifas”, informou Sales Neto.

“Nesta retomada, é importante para o destino estar em evidência. Meus clientes são os agentes de viagens que vendem os pacotes. Iremos fazer uma ação focada junto ao mercado do interior de São Paulo, que compra muito Nordeste e Sergipe”, disse Edson Ruy.

Finte e foto assessoria