Um bom exemplo a ser seguido

21/10/20 - 08:16:58

Por Adiberto de Souza

Vem do sertão sergipano o bom exemplo de cidadania. Preocupado com a propagação da Covid-19, o juiz eleitoral Paulo Roberto Fonseca Barbosa proibiu aglomerações políticas em Poço Redondo e Canindé, estipulando multa de R$ 100 mil para quem desrespeitar a sua decisão. Tomara que outros magistrados sigam essa louvável iniciativa, visando impedir que milhares de vidas continuem sendo colocadas em risco por candidatos e candidatas irresponsáveis. Torçamos que o governo de Sergipe caia na real e volte a exigir o cumprimento das normas sanitárias, antes que seja tarde demais. Políticos que, em nome de uma disputa eleitoral, estão expondo as pessoas ao mortal coronavírus, merecem a repulsa da sociedade e devem ser punidos com rigor, como promete fazer o juiz Paulo Roberto Fonseca Barbosa. Esperamos que o bom exemplo desse ilustre magistrado não apenas seja seguido por seus colegas, como impeça que políticos mequetrefes insistam em aglomerar o povo, como se fosse gado a caminho do abatedouro. Deus seja louvado!

Desagradou a torcida

Os bolsonaristas sergipanos ficaram fulos da vida com a visita que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) fez, ontem, ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O cidadanista foi ao Palácio do Planalto tratar sobre o fortalecimento da agricultura sergipana, energia solar, gás natural, turismo, obras da BR 101 e ampliação do abastecimento de água. Também falou sobre o ilusório canal de Xingó. Nas redes sociais, os bolsonaristas sentaram a madeira no senador, visto por eles como um traidor da pátria por, de quando em vez, votar contra projetos do governo federal. Misericórdia!

Na corda bamba

O prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas, o “Negão” (PSC), teve indeferido o seu registro de candidatura à reeleição. O juiz eleitoral Haroldo Rigo da Silva negou o pedido de candidatura do gestor, sob a alegação de que ele é inelegível. Autor da denúncia contra “Negão”, o promotor de Justiça Diego Gouveia de Lima se fundamentou na rejeição das contas do prefeito pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Nem precisa dizer que, desde a decisão do magistrado, Carira não fala em outra coisa. A defesa do prefeito promete recorrer contra a decisão monocrática. Então, tá!

Situação parecida

E o ex-prefeito de Santa Luzia do Itanhy, Adauto Dantas do Amor Cardoso (PSD), também teve o pedido de candidatura indeferido pela juíza Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala. A magistrada se fundamentou na rejeição das contas do pessedista pela Câmara de Vereadores, com base em parecer do Tribunal de Contas de Sergipe. Segundo o TCE, o ex-prefeito praticou improbidade de forma dolosa, no período de 2006 e 2009. Assim como “Negão”, Adalto promete recorrer contra a decisão monocrática. Vixe!

Estátua proibida

Essa inusitada notícia vem de Penedo: populares impediram a instalação de uma estátua em homenagem ao influenciador digital Carlinhos Maia, filho daquela cidade alagoana. O monumento chegou a ser instalado às margens do Rio São Francisco, porém as pessoas forçaram a sua retirada. A alegação é que, tal homenagem deve ser feita antes a outros ilustres penedenses, como Toinho Pescador, que recentemente recebeu a comenda de “Guardião das águas do Velho Chico”. Carlinho Maia ainda não se manifestou sobre o episódio. Marminino!

Ibope nas ruas

Pesquisadores do Ibope estão ouvindo os aracajuanos sobre as próximas eleições. A pesquisa em andamento é a primeira depois do programa eleitoral gratuito. A divulgação dos índices será feita pela TV Sergipe, na próxima sexta-feira. Consulta realizada pelo mesmo instituto no início da campanha, colocou o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) na liderança, seguido pela delegada Danielle Garcia (Cidadania). Analistas políticos afirmam que, diante da proximidade do pleito, esta nova pesquisa será o divisor de água para algumas candidaturas majoritárias. Aguardemos, portanto!

Na mira da PF

Para tristeza dos adversários do prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), o Ministério Público Eleitoral negou ter pedido o afastamento do reverendo. O MPE informou, porém, que o gestor e candidato à reeleição está sendo investigado pela Polícia Federal por suposta compra de votos. Inaldo foi filmado no gabinete da Prefeitura dando dinheiro vivo a uma eleitora. Misericórdia!

Deixa como está

A executiva do Democracia Cristã não adotará qualquer providência contra o delegado Paulo Márcio, seu candidato a prefeito de Aracaju. O distinto denunciou em nota ter sido jogado às traças pela legenda. Reunida, ontem, com os candidatos a vereador, a direção do DC decidiu continuar apoiando Márcio, porém lamentou que ele tenha tornado pública a sua insatisfação, antes de ter discutindo o assunto internamente. Em nota pessoal, contudo, o presidente estadual do DC, Airton Costa, considerou as declarações de Paulo Márcio “levianas, mentirosas e desproporcional”. Home vôte!

Cadê Lula?

Faltando menos de 30 dias para o 1º turno, o PT ainda não confirmou a visita do ex-presidente Lula a Aracaju. No começo deste mês, o candidato a prefeito petista Márcio Macedo garantiu que o “Barba” viria à capital “conversar com o povo e nós vamos estar lado a lado”. Informações não oficiais revelam que, dificilmente o ex-presidente virá pedir votos para Márcio, pois amigos próximos o tem orientado a não viajar pelo país enquanto durar a pandemia da Covid-19. Cruzes!

Noite de autógrafos

O promotor público Peterson Almeida Barbosa vai lança, dia 29 próximo, o livro “Abuso do Poder Religioso nas Eleições – Atuação Política das Igreja Evangélicas”. A noite de autógrafos está marcada para o Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Segundo o autor, o livro propõe a criação, na legislação eleitoral, do abuso do poder religioso. Há anos, Peterson Almeida estuda o crescente interesse evangélico pela política. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 28 de julho de 1938.