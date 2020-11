Banese oferece assistências gratuitas a clientes servidores públicos

Pacote engloba serviços emergenciais para a família, o lar e o veículo

O Banese está oferecendo gratuitamente uma série de assistências gratuitas para a família, para a residência e para o veículo dos seus mais de 70 mil clientes servidores públicos estaduais de Sergipe. O pacote exclusivo faz parte da campanha Dias Melhores e está detalhado no link da campanha Dias Melhores https://banese.com.br/diasmelhores/, assim como suas regras de utilização. Para acionar as assistências, basta telefonar para 0800-026-1900 (opção 3 Cliente Banese – Assistência Bem-Estar).

As assistências são:

– Para a família: consulta com nutricionista e pagamento de cesta básica (em caso de falecimento do cliente);

– Para a residência: serviços emergenciais de chaveiro, encanador e eletricista, além de profissionais de limpeza (para faxinas em caso de internamento do cliente para tratamento de saúde, como quimioterapia);

– Para o veículo: suporte de emergência em pane seca, chaveiro e troca de pneus.

Os interessados podem conferir no site da campanha mais detalhes de cada assistência, como a previsão de pagamento do deslocamento e da mão de obra dos profissionais contratados para cada serviço, assim como os limites de valores, números de acionamentos por ano e outros detalhes.

Para ter acesso às ações promocionais, basta o funcionário público estadual estar recebendo seus vencimentos pelo banco e não ter realizado portabilidade de salário para outra instituição. O mesmo vale para aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios do governo de Sergipe. As assistências também atendem os funcionários do Banese, Banese Administradora e Corretora de Seguros e Sergipe Administradora de Cartões e Serviços.

“Quem desejar ter acesso também pode fazer portabilidade de seus vencimentos para o Banese. As assistências são válidas até 31 de dezembro de 2020”, explica a gerente da área de serviços do Banese, Mariana Amaral.

GUIA – Além das assistências emergenciais acima, os clientes servidores públicos dispõem da indicação de profissionais das mais diversas áreas para serviços programados de carpintaria, vidraçaria, marcenaria, pintura, faxina, conserto de eletrodomésticos e detetização e desratização, entre outros. Neste caso, a assistência da campanha Dias Melhores responsabiliza-se pelos custos e organização da visita do profissional para o orçamento desejado. Os custos com a realização do serviço, materiais e a mão-de-obra são de responsabilidade do usuário.

A iniciativa faz parte da campanha Dias Melhores, criada pelo Grupo Banese para promover o enfrentamento aos efeitos do novo coronavírus, com ânimo e recursos para novos tempos.

A campanha também reforça a vocação da instituição de cuidar e investir nas pessoas, neste momento difícil pelo qual Sergipe e o Brasil passam, segundo o presidente interino do Banese, Helom Oliveira.”Procuramos intensificar e comunicar nossas ações para atender melhor nossos clientes, ajudar a comunidade e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico regional”, afirma Helom.

Cursos, prêmios, crédito e renegociação

Além de assistências gratuitas, a campanha Dias Melhores envolve sorteio de prêmios, linhas de crédito e renegociação de dívidas, com ofertas exclusivas para clientes servidores públicos, e cursos gratuitos para a comunidade em geral.

Confira tudo isso na página da Campanha Dias Melhores. basta acessar https://www.banese.com.br/diasmelhores/

Fonte e foto assessoria