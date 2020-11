DATA DA PROVA DO CONCURSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU É ADIADA

30/10/20 - 06:33:25

As provas do concurso público da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que estavam previstas para o dia 22 de novembro, foram adiadas. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (29).

O motivo é o Decreto Estadual nº 40.688, publicado em 5 de outubro de 2020, no qual prorroga o Estado de Calamidade Pública em Sergipe, por mais seis meses. Esta é a segunda vez que o concurso da CMA é adiado.

De acordo com a assessoria da Câmara, a decisão foi tomada levando em consideração a prorrogação do Estado de Calamidade Pública em Sergipe, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Câmara ainda não definiu uma nova data apara a realização das provas.