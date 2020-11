Deputado Ibrain de Valmir lança projeto “Tô Ligado” em Lagarto

30/10/20 - 12:58:31

O deputado estadual e candidato a prefeito de Lagarto, Ibrain de Valmir (PSC), lançou nessa quarta-feira (28), o projeto “Tô Ligado” para ser implantado naquele município a partir de janeiro de 2021. O projeto consiste na construção de uma plataforma digital que vai garantir mais inclusão social digital em toda a estrutura administrativa da Prefeitura, na sede e em todos os povoados.

Ibrain de Valmir espera contemplar toda a zona urbana, sem deixar de priorizar as comunidades mais pobres do município de Lagarto, garantindo maior acesso à informação e aos serviços públicos. “O morador da zona rural de Lagarto, em breve, terá acesso grátis a conexão de internet, e com muita qualidade. Nossa intenção é incluir essas pessoas nessa plataforma digital, comunidades que geralmente são esquecidas pelo poder público”, explica o candidato.

Ibrain de Valmir enaltece o “Tô Ligado” como uma das principais bandeiras de sua campanha e é um compromisso com os mais pobres de Lagarto. “Quero dar continuidade ao grande trabalho de inclusão que vinha sendo realizado por meu pai, Valmir Monteiro. Ele erradicou muitas casas de taipa. Eu quero informatizar a gestão, garantir o acesso ao ensino digital e levar a prefeitura para dentro das casas dessas pessoas”.

O candidato explica ainda que com essa nova ferramenta digital a população poderá marcar consultas e exames, solicitar medicamentos pelo aplicativo, de dentro de casa, já que toda a gestão estará informatizada e conectada. “Com o programa Tô Ligado nós também vamos garantir o acesso para o aluno estudar e se profissionalizar”, completou Ibrain de Valmir.

Projeto pioneiro

O “Tô Ligado” é um projeto pioneiro que transformará o município de Lagarto como uma referência para o País inteiro, garantindo a integração digital de todas as secretarias e órgãos da gestão. O cidadão fará seu cadastro gratuito e, desde então, terá acesso a esta tecnologia na palma da mão, com o aplicativo no aparelho celular.

“Tudo estará informatizado. Já pensou o cidadão do campo, apenas com alguns clicks no celular, poderá agendar exames e consultar, solicitar medicamentos. Em caso de roubo de um veículo, por exemplo, assim que acionada a guarda municipal poderá identificar pelas câmeras de monitoramento em que direção ele está indo e auxiliar nas buscas. E isso tudo gratuitamente”, completa Ibrain de Valmir.

