Diretor Técnico do Hospital Primavera recebe homenagem da Somese

30/10/20 - 00:33:21

O diretor técnico do Hospital Primavera, Dr. Ricardo Leite, foi um dos homenageados na solenidade de posse da nova diretoria da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), pelo trabalho e contribuição médica durante o período de pandemia da Covid-19. A ocasião marcou o final da gestão do Dr. José Aderval Aragão e a posse do Dr. Hesmoney Santa Rosa, pelos próximos três anos.

O evento contou com a presença dos mais importantes colegiados médicos do estado, a exemplo do Conselho Regional de Medicina, Academia Sergipana de Medicina e Sindicato dos Médicos. “É com surpresa e gratidão que recebo essa homenagem tão renomada da sociedade onde os grandes nomes de nossa história médica fizeram sua casa. O que me cabe é continuar trabalhando com enorme zelo a minha profissão almejando sempre prestar o melhor serviço a nossa sociedade”, agradece Dr. Ricardo.