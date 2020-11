“É no modelo de administração pública feito para as pessoas que eu acredito” diz Danielle

30/10/20 - 16:20:48

Na noite desta quinta-feira, 29, foi a vez dos moradores do Novo Paraíso, Lourival Batista, Tiradentes e América demonstrarem à candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e ao vice, Valadares Filho (PSB), a confiança em suas propostas para modernizar a gestão municipal, atuando com foco nas demandas específicas de cada comunidade.

“Minha gratidão a todos que manifestaram seu apoio à nossa candidatura e que acreditam em nosso compromisso de promover as ações necessárias para melhorar a vida dos aracajuanos. A mudança de verdade em Aracaju está cada vez mais perto de se tornar realidade. Com coragem, vamos fazer acontecer”, afirmou Danielle.

A candidata destacou que em sua gestão a Prefeitura de Aracaju vai estar perto das pessoas. “Com serviços acessíveis e eficientes, espaço para diálogo e tomada de decisão coletiva. Por isso, será implantado o sistema de Prefeituras Regionais, que vai descentralizar a gestão com o intuito de agilizar a manutenção da infraestrutura da cidade bem como a prestação de serviços básicos. É nesta modelo de administração pública que acredito, feito com e para as pessoas”, enfatizou.

Valadares Filho salientou a mensagem positiva que a população tem passado para a coligação. “Nossas caminhadas têm sido muito boas. É o sentimento da mudança que vai eleger Danielle Garcia prefeita. Isso nos fortalece muito mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou.

Ascom/Danielle Garcia