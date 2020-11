FAKE NEWS: SARGENTO VALFRAN TEM CANDIDATURA DEFERIDA PELO TRE/SE

30/10/20 - 14:58:29

O sargento Valfran (PSL) emitiu uma nota sexta-feira (30) para informar que o Ministério Público Eleitoral deferiu o registro da sua candidatura a vereador em Aracaju.

As informações são de que o candidato teria sido multado em R$ 20 mil do Fundo Especial de Campanha do PSL.

Em contato com a redação, sargento Valfran afirmou que “isso é fake news, não procede. Estive na sede do TRE e lá me informaram que a documentação está em dia, graças a Deus. Portanto eu vou disputar a eleição”, afirmou o sargento.