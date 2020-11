Festival da Sergipanidade exalta as artes e a gastronomia do Estado

Exposição fotográfica, homenagens a artistas e delícias culinárias integram as atrações no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Até o dia 3 de novembro, o Shopping Jardins brinda o público com a exposição fotográfica “Sergipe de Coração” e um festival gastronômico recheado de delícias a base de ingredientes típicos da terra. A programação que exalta a sergipanidade conta também com homenagens aos artistas Tetê Nahas, Pedro Luan e Ewerton Antunes.

Através das imagens do fotojornalista Felipe Goettenauer, o visitante curte um agradável passeio pelas planícies, rios e cidades do Estado, apreciando as cores do São João, a arquitetura da capital e o tradicional bailado do samba de coco. A exposição “Sergipe de Coração” acontece próximo ao Cinemark e o acesso é gratuito.

Na Praça de Alimentação Jardins, crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de conferir informações sobre as artes da atriz e bailarina Tetê Nahas; do músico e representante da Nova MPB, Pedro Luan, e do artista audiovisual Ewerton Antunes.

Gastronomia

Durante o Festival em homenagem ao Dia da Sergipanidade, celebrado em 24 de outubro, 18 operações gastronômicas apresentam pratos, lanches e sobremesas à base de delícias típicas em seus respectivos cardápios. As iguarias têm valores a partir de R$ 9 e algumas delas foram desenvolvidas especialmente para o período.

Doce de compota de caju, torta de carne seca com banana da terra, carneiro guisado com feijão verde, moqueca de camarão com banana da terra, pastel de queijo coalho, pizza sergipana, cuscuz com carne de sol e queijo coalho e suco de mangaba são algumas das atrações.

Shopping Jardins Online

O Festival chega também à plataforma Shopping Jardins Online, oferecendo à população aracajuana a oportunidade de saborear pratos típicos no conforto do lar ou no escritório. Coxinha de caranguejo do Tio Armênio, Aparecidinho de carne de sol acebolada do Azougue, Pizza de carne seca com banana da terra do Austrália, Fettuccine ítalo-sergipano com molho de caranguejo e legumes com creme de dendê e coco do Va Bene, Carne do sol com queijo coalho do Sal e Brasa, Tapioca de charque com banana e queijo coalho do Grelhados Buffet, Calzone de carne seca da Oven Pizza e Sorvetes de mangaba, castanha, caju e amendoim da Gelateria Moderna são algumas das delícias.

O site shoppingjardinsonline.com.br atende a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis. O cliente tem a oportunidade de incluir artigos de diferentes lojas em um único pedido e, ativando a opção “presente”, os produtos são entregues no endereço indicado. A entrega de alimentos é feita de maneira expressa e o consumidor recebe os demais produtos em até 48 horas. A plataforma disponibiliza também a opção de retirada do pedido no drive-thru localizado no Estacionamento C.

Foto: Felipe Goettenauer