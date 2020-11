Movimento Mulheres de Peito recebe doações da Torcida Jovem do Confiança

30/10/20 - 06:41:10

O Movimento Mulheres de Peito recebeu, nesta quinta-feira, 29, uma série de kits com produtos de higiene pessoal arrecadados pela Torcida Jovem do Confiança. Um grupo de torcedores esteve na sede da instituição para entregar as doações, alavancadas a partir de uma campanha promovida nas redes sociais.

“Não somos apenas uma torcida focada no futebol. Temos em nossa essência uma atenção também com o lado social, contribuindo com pessoas menos favorecidas e instituições que desempenham um importante trabalho. O Mulheres de Peito, por exemplo, tem uma causa nobre, que é a saúde da mulher. Aproveitamos o Outubro Rosa para conhecer a sede da instituição e entregar a nossa doação”, afirmou um dos representantes do grupo.

Fonte e foto assessoria