Shoppings do Grupo JCPM antecipam Black Friday nas plataformas digitais

30/10/20 - 06:56:50

Campanha acontece durante todo mês de novembro nos canais online do RioMar Aracaju e Shopping Jardins

A partir do próximo domingo, 1º de novembro, os consumidores sergipanos poderão aproveitar um mês inteiro de ofertas nas plataformas on line do RioMar Aracaju e Shopping Jardins. Durante a campanha “Tá On”, que segue até 30 de novembro, os clientes irão desfrutar de ofertas especiais, frete gratuito e produtos entregues em até 48 horas. As compras de alimentos são realizadas de maneira expressa.

A liquidação promovida pelos dois principais shoppings de Aracaju (SE) envolverá diversos setores, como eletroeletrônicos, moda e beleza, tecnologia, moda praia, lingerie, loungewear, perfumaria, artigos esportivos, óculos, livros, além de suplementos alimentares, drinques, refeições, lanches e sobremesas.

Para conferir as ofertas e preços da Black Friday Online é só acessar riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br. Marcas como AnaCapri, Arezzo, Cosmético Center, Democrata, Gelateria Moderna, Hope, Mr.Cat, Pequenas Manias, Play Cases, Sergio´s, The Body Shop e Toli irão ofertar descontos convidativos.

Além de encontrar mais de 6 mil itens nas plataformas, o usuário tem a oportunidade de incluir artigos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido. Ativando a função “presente”, os produtos são entregues no endereço que o cliente indicar. As plataformas atendem a todos os bairros da capital e o cliente também pode optar por retirar o pedido no drive-thru do respectivo shopping.

A campanha intitulada ‘Tá On’ contempla os sete shoppings administrados pelo Grupo JCPM nos Estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Ceará. A ação busca reforçar para o consumidor a possibilidade de comprar sem sair de casa, acompanhando a tendência do mercado de crescimento das vendas online.

Plataforma Online

O RioMar Aracaju e Jardins foram os primeiros shoppings no Estado a lançarem as vendas online. As plataformas entraram em operação em julho deste ano. Com os canais, toda a operação (registro da compra, retirada do item na loja, entrega no endereço do cliente) passa a ser de responsabilidade dos empreendimentos. A tecnologia de vendas pela internet implementada pelos shoppings tem facilitado a entrada das marcas no universo digital que, com o passar dos anos, vem ganhando mais presença na vida do consumidor. Depois da pandemia, com muitas pessoas experimentando a compra pela internet pela primeira vez, criando hábitos, é possível que esse cenário se acelere ainda mais.

