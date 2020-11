Vereador Aelson prestigia entrega de título de Cidadania e de Honra ao Mérito

Na companhia de familiares e amigos dos homenageados, o vereador Aelson Santos (PSD) prestigiou na noite desta quinta-feira, 29, Sessão Solene para a entrega de título de cidadão propriaense e uma insígnia de Honra ao Mérito.

A sessão contou vim na presença de vários vereadores.

O Diretor da Regional de Educação de Propriá (DR-06), Max Cardoso Silva, foi homenageado com o título de cidadão propriaense, já o radialista Marquicinei Pereira de Andrade (Ney Andrade) recebeu a insígnia de Honra ao Mérito.

A homenagem ao radialista foi de autoria do vereador Heldes Guimarães, enquanto o título de cidadania foi de autoria do vereador Aelson. De acordo com Aelson, o título foi proposto por conta dos relevantes serviços prestados à educação municipal.

POR ASCOM/CMP