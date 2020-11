Correios estão prontos para a maior Black Friday da história

Na abertura, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, enfatizou a agilidade com que a estatal conseguiu se adaptar para encarar os desafios impostos pela pandemia e o quanto essa dinâmica será importante para atender as demandas da Black Friday 2020. “A pandemia nos ensinou a importância da adaptabilidade. O futuro do comércio é digital, e os Correios, atentos a essas constantes transformações, têm se adaptado cada vez melhor às necessidades e preferências de seus clientes. Desde o oferecimento de soluções para grandes empresas até a inclusão de novos players no universo do e-commerce, os Correios são e continuarão a ser o maior parceiro dos brasileiros”, ressaltou.

Cássio Brandão iniciou o ciclo de apresentações mostrando dados sobre a realidade do e-commerce neste ano, que foi atípico em razão da pandemia do novo coronavírus. Segundo o executivo, somente nos últimos seis meses 10,2 milhões de pessoas se tornaram novos compradores pela internet, representando um aumento de quase 25% no número de consumidores on-line. “As buscas por itens de varejo dobraram de janeiro a setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, e é nesse cenário que vem a Black Friday este ano”, afirmou Cássio.

O diretor de Negócios dos Correios, Alex do Nascimento, destacou a presença e a importância da empresa no e-commerce em todas as esferas. “Nós estamos em todos os municípios do Brasil e temos integração com uma rede postal que atende mais de 200 países, então é uma operação gigantesca”. O diretor apresentou, ainda, os serviços da empresa disponíveis para uma melhor experiência dos clientes no e-commerce. “Os Correios têm um portfólio de soluções para encomendas, que estão sendo modernizadas para melhor atender o e-commerce. Nós estamos acelerando a entrega do Sedex, um produto líder de mercado, que está disponível em todo o país junto ao PAC e à novidade, Correios Mini Envios”, pontuou o diretor.

Carlos Henrique Ribeiro, diretor de Operações dos Correios, enfatizou os preparativos da empresa para garantir a qualidade operacional. “O e-commerce está no nosso DNA. Os Correios entregam 40 encomendas por segundo e nós temos uma estrutura respeitável: mais de 11 mil unidades de atendimento, quase 50 unidades de tratamento, terminais de cargas em aeroportos, mais de 1 mil unidades pra entrega, mais de 25 mil veículos próprios, principalmente para distribuição, um efetivo de quase 100 mil pessoas, sendo mais de 80% na operação. Ou seja, os Correios apresentam uma infraestrutura invejável, que nenhuma empresa no Brasil dispõe”, frisou.

Painel – Cássio Brandão, Leonardo Palhares e Samuel Gonsales debateram sobre o otimismo em relação às vendas de fim de ano, apesar dos impactos na economia neste momento de pandemia, em que muitas empresas migraram para o segmento de e-commerce. “O consumidor está adorando a experiência de compras on-line e as empresas estão conseguindo entregar seus produtos sem grandes problemas”, destacou Gonsales. “Este ano, a Black Friday vai ser de todo o mercado, não só das grandes empresas”, afirmou Palhares. No mesmo sentido, Brandão ressaltou que o negócio do pequeno e micro empreendedor é fundamental nesse período.

Jornada Black Friday – Para apoiar os empreendedores brasileiros a se prepararem para a data mais importante para o e-commerce, os Correios estão promovendo uma série de lives, com apresentações de temas relevantes para quem busca alavancar seus negócios. Os eventos da Jornada Black Friday estão sendo transmitidos todas às quintas-feiras, às 11h, no canal da empresa no YouTube. Acompanhe e se prepare para a Black Friday 2020, que promete ser a maior de todos os tempos.