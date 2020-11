ESTADO DE SERGIPE REGISTRA 3.511 NOVOS EMPREGOS NO MÊS DE SETEMBRO

31/10/20 - 08:51:47

Vagas foram observadas, em maioria, nos segmentos de indústria e agricultura

O observatório de Sergipe apurou e divulgou nessa sexta-feira (30), a abertura de 3.511 postos de trabalho no Estado. As informações se referem ao mês de setembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. O acúmulo de empregos no mês ficou em 273.578 postos.

“Com o Plano de Recuperação da Economia a todo vapor, com as ordens de serviços celebradas e as obras já em execução de recuperação da malha viária em muitos municípios, acredito que continuaremos com saldos positivos de empregos, visto que, quando uma obra dessa está em execução, a economia da região é impulsionada”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Dados do Caged pontuam que o setor que mais empregou foi a indústria, com 1.898 postos, seguido da agropecuária, com 659. No cenário geral, foram admitidas 8.659 pessoas, demitidas 5.148, com saldo positivo de 3.511. Para o coordenador do Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, essa variação tanto na indústria, quanto a agropecuária ocorre todos os anos devido a safra de cana de açúcar e produção de álcool etílico.

“Esse mês é um alento. É um alento e já era esperado, pois Sergipe vem sentindo muito os efeitos da pandemia. No saldo dos últimos 12 meses, nós temos um valor negativo. Com inicio e fim da safra de cana de açúcar acontece uma oscilação muito grande de empregos em Sergipe”, explicou Ciro.

Dos cinco setores observados, apenas o setor Serviços foi o que fechou empregos em Sergipe, com saldo de 42 vagas negativas. Na construção, especificamente na construção de edifícios, foram 303 vagas positivas. Já no Comércio, a atividade classificada por comércio varejista teve saldo positivo de 449 postos de trabalho.

Foto Marcos Rodrigues