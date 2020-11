Prefeitura finaliza desmontagem da estrutura do Hospital de Campanha

31/10/20 - 06:13:26

Sendo um dos principais equipamentos de saúde no atendimento da covid-19 na capital sergipana, após quatro meses de funcionamento o Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar foi totalmente desmontado. Nesta semana, a Prefeitura de Aracaju concluiu a desmontagem da estrutura principal da unidade, incluindo a de circuitos e a retirada dos equipamentos.

Na desmobilização, também foram realizadas as desinstalações hidráulicas de água fria; remoção de instalações de esgoto, retirada da rede de gases (oxigênio, ar comprimido e vácuo); dos tubos e conexões de cobre; remoção de dispensadores em geral (sabonete, papel toalha e álcool gel); retirada dos refletores e os cabos de alimentação da iluminação; dos quadros de distribuição; das caixas d´água e da sinalização de incêndio de outros setores. Os reservatórios de esgoto serão retirados juntamente com a recuperação do gramado, que será realizada pela Emsurb.

Inaugurado no dia 16 de maio, o HCamp atendeu 461 pacientes. Ao longo dos quatro meses de funcionamento, a unidade de urgência provisória obteve uma taxa de 74% de resolutividade, recuperando 343 pessoas infectadas pela covid-19. O hospital ainda realizou 90 transferências de pacientes que necessitaram de um leito de UTI (20% dos atendimentos na unidade) e registrou 28 óbitos (6%).

Atendimento covid-19

Mesmo com o fechamento do HCamp, a Prefeitura mantém parte da estrutura de saúde para a continuidade do enfrentamento à pandemia. As alas específicas para pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19 continuam em funcionamento nos dois hospitais municipais, Fernando Franco (Zona Sul) e Nestor Piva (Zona Norte).

Além dos hospitais municipais, os aracajuanos ainda contam com atendimento exclusivo para casos de síndromes gripais em quatro Unidades Básicas de Saúde: UBS Geraldo Magela [Orlando Dantas]; UBS José Machado [Santos Dumont]; UBS Ministro Costa Cavalcante [Inácio Barbosa] e UBS Onésimo Pinto [Jardim Centenário].

Foto: Marcelle Cristinne