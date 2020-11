Sergas anuncia aumento de 22,88% na tarifa do GNV em SE

31/10/20 - 07:42:04

Durante os meses de novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021 a Petrobras implementará um reajuste na tarifa do gás natural em todo país.

A Sergas já informou à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) sobre o reajuste, visto que as distribuidoras de gás canalizado obedece a política de preços da Petrobras, exclusivo fornecedor de gás para a Sergas.

Impacto

No segmento do Gás Natural Veicular (GNV), o percentual será de 20,61%, passando o valor da tarifa para R$1.5812 m³, no preço do combustível. Já no segmento residencial, o reajuste será de 11,37%.

No segmento industrial o aumento médio ficará em torno 23,23%, já o segmento comercial será de 16,48%, o gás natural comprimido (GNC), terá aumento de 24,44%.

O diretor presidente da Sergas, Valmor Barbosa, explica que “os preços praticados no mercado do gás natural são definidos pela Petrobras, levando-se em conta a variação no mercado internacional do petróleo e seus derivados, assim como a cotação do dólar no período”, informa.

Ele lembra que durante no ano de 2020 até o mês de outubro a tarifa da molécula do gás natural sofreu quatro reduções, em fevereiro de 2020, a Petrobras concedeu redução de 5,11% no Gás Natural para o trimestre de fevereiro, março e abril. Além desta redução da supridora Petrobras, também no GNV, algumas medidas têm sido adotadas pelo Governo do Estado e pela Sergas, por meio da política de incentivo determinada pelo governador Belivaldo Chagas, que buscou reduzir a alíquota de 18% para 12% do ICMS no segmento veicular, a partir do mês de março. “Além disso, no trimestre que compreendeu os meses de maio, junho e julho a redução na tarifa média do gás natural foi de 7,96%, a redução nos meses de agosto, setembro e outubro atingiu o percentual de -15,71% e que contemplou todos os segmentos de mercado praticados pela concessionária sergipana durante o ano de 2020. Mesmo com este reajuste anunciado pela Petrobrás para novembro, o acumulado de fevereiro à dezembro de 2020, fica demonstrado uma redução na tarifa média do gás natural em todos os segmentos de -5,34% e por segmento no GNV esta reducao será de -20,85%, no industrial -3,24%, no comercial -3,57%, no residencial-3,10% e no gás natural comprimido -23,74%”, completa Valmor Barbosa.

Da assessoria