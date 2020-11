TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE INICIA PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS

31/10/20 - 06:03:34

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) iniciou a preparação das 5.971 urnas eletrônicas que estarão disponíveis para utilização no próximo dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições 2020. Do total de urnas, 4.690 são efetivamente urnas de seção, o restante será utilizado para eventuais contingências.

No dia 29 de outubro, os técnicos do Tribunal iniciaram os procedimentos relacionados à geração de mídias e nessa sexta-feira, dia 30 de outubro, foi iniciada a preparação das urnas. As cerimônias de geração de mídias e de preparação das urnas foram precedidas por publicação de Edital, no qual foram convocados para acompanhar os trabalhos o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, os representantes de partidos políticos e das coligações.

A preparação das urnas será realizada nos dias 30 e 31 de outubro de 2020 e nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 de novembro de 2020, das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30, no Depósito de Urnas Eletrônicas do TRE-SE, situado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Variante 2, Lote 7, Bairro América, Aracaju/SE.

A configuração do ambiente de ocorrência dos citados eventos e ações executadas obedecem às regras de segurança sanitária determinadas pela legislação, pelas autoridades de saúde e pelo regulamento do TRE-SE: isso inclui o devido distanciamento, o uso de produtos assépticos (álcool em gel…) e de equipamentos de proteção individual (face shield, máscara…).

A Comissão de Geração de Mídias e Preparação das Urnas Eletrônicas é presidida pelo Dr. Leonardo Souza Santana de Almeida, membro titular do TRE-SE, e integrada pelos servidores efetivos da Justiça Eleitoral: Selmo Pereira de Almeida, Mônica Martins Ávila Prado, Manoel Marcondes Barros da Silva, Júlio César Santana, Cláudio Gonçalves de Souza, Martha Coutinho de Faria Alves, Iraci Chaves Silva Costa, Gedalias Bastos Freire, Ana Cláudia da Silva Travassose Luiz Ricardo Belém Santos.

Fonte: TRE