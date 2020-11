Campanha Novembro Azul busca prevenir câncer de próstata

02/11/20 - 09:32:24

Foi iniciada neste domingo, dia primeiro, a Campanha Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata. A Lei Ordinária Nº 8.176, de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB), institui a data no calendário oficial e garante ações a serem realizadas para promover a saúde do homem.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) revelam que o câncer de próstata no Brasil é o segundo mais comum entre os homens. A prevenção é a melhor forma de combater a doença, já que quanto mais cedo for detectado, mais chances há de cura.

“Infelizmente, os homens ainda são muito resistentes quando o assunto é ir a um consultório médico para ser submetido a avaliação de rotina, visando a prevenção de doenças. Quando vão, na maioria das vezes, levados pela esposa, filha ou mãe. O fato é que essa resistência, faz com que muitos já cheguem ao consultório acometidos por uma série de problemas, dificultando assim o tratamento. Ao propomos o Novembro azul, o nosso intuito foi instituir campanha de conscientização sobre a importância desse homem cuidar da saúde de forma geral”, falou Maria Mendonça.

A Lei diz que o “Novembro Azul” tem como princípios a humanização e a qualidade da atenção integral à ética e aos direitos do homem, objetivando informar e orientar, promover o acesso da população masculina aos serviços de saúde, iniciar a captação precoce da população masculina nas atividades de prevenção primária, intensificar a capacitação técnica dos profissionais de saúde, disponibilizar insumos, equipamentos e materiais educativos, estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde e elaborar e analisar indicadores que permitam aos gestores monitorar as ações e serviços e avaliar seu impacto.

Além disso, as associações, entidades ou organizações sem fins lucrativos, podem participar, de forma voluntária, da Campanha, iluminando pontos do Estado com a cor azul e promover palestras e eventos relacionados ao tema.

Os homens devem ficar atentos a alguns sintomas que podem aparecer, tais como dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite e sangue na urina.

Fatores de risco

– Idade acima de 50 anos.

– Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos.

– Maus hábitos alimentares.

– Excesso de gordura corporal.

Com informações do INCA

Por Wênia Bandeira

Foto: Pixabay