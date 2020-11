Candidata a prefeita de Glória recebe apoio de lideranças e ex-prefeitos

02/11/20 - 10:20:26

A candidata a prefeita do município de Nossa Senhora da Glória, Luana (PSD) tem recebido apoio de diversas lideranças, inclusive do atual Prefeito, Chico do Correio. Luana tem como seu principal projeto o desenvolvimento do município e assim como fez em sua administração, o prefeito Chico.

Além disso, ela afirma que irá valorizar o funcionalismo público municipal principalmente na área da saúde e educação. Outro apoio de peso recebido pela candidata é do seu irmão, Sérgio que também já foi prefeito daquele município.

Além do apoio de dois ex-prefeitos, Luana afirma que as maiores lideranças políticas do município também contam com seu apoio.