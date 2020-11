COMITÊ DO Dr. VALBERTO É ALVO DE VANDALISMO NA CIDADE DE PROPRIÁ

02/11/20 - 06:52:31

Na noite deste domingo, 01, o comitê do candidato a prefeito de Propriá Dr. Valberto, foi alvo de um atentando de vandalismo. A oposição enfurecida pelo crescimento contínuo da campanha do candidato que tem conquistado cada vez mais a simpatia e confiança da população deu mais uma prova da política suja e rasteira praticada pelos adversários políticos que tentam a todo custo desestabilizar sua campanha.

O fato ocorreu durante a carreata do também candidato a prefeito Luciano do Nascimento, onde um dos seus integrantes pulou os portões do comitê que estava fechado para praticar o ato de vandalismo. Essa não é a primeira vez que Luciano Nascimento mostra a sua forma de agir, na última quarta-feira, 28, o próprio agrediu com socos o ex-secretário de obras do atual prefeito Iokanan, Edeildo Santos filho que foi agredido covardemente pelas costas por enviar áudio em um grupo de Watsapp questionando se Luciano tinha mandado fechar a Rua Vitória. Vale lembrar que Luciano do Nascimento responde a um processo judicial por agredir a própria irmã.

Esse comportamento agressivo e autoritário vai de encontro ao que se espera de uma democracia, muito menos de um candidato a prefeito. O que a população questiona é porque o Tribunal Regional Eleitoral não tomou nenhuma atitude até hoje, essa cobrança também é feita ao Ministério Público.

Fonte e foto assessoria