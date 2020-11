EM SERGIPE, 84.362 PESSOAS JÁ TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 E 2.211 MORTOS

Em Sergipe, 84.362 pessoas já testaram positivo para a COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 1º, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 36 casos e cinco novos óbitos. Em Sergipe, 84.362 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.211 morreram. Dos cinco óbitos, quatro estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 76.685 pacientes foram curados.

Três óbitos são de Aracaju: mulher, 78 anos, com hipertensão; mulher, 101 anos, com doença cardiovascular; e homem, 57 anos, com doença renal crônica e diabetes. No interior do estado, as mortes foram: homem, 73 anos, morador de Salgado, com neoplasia; e mulher, 68 anos, de Boquim, sem comorbidades.

Foram realizados 192.756 exames e 108.394 foram negativados. Estão internados 173 pacientes, sendo 88 em leitos de UTI (52 na rede pública, sendo 52 adultas e 0 pediátricas; e 36 na rede privada, sendo 32 adultas e 4 pediátricas) e 85 em leitos clínicos (71 na rede pública e 14 na rede privada). É investigado mais um óbito. Ainda aguardam resultado 544 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.