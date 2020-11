“GUSTINHO ME SEGUIU E ME AMEAÇOU COM SEUS SEGURANÇAS”, DIZ JERÔNIMO

02/11/20 - 07:30:35

O ex-prefeito de Lagarto Jerônimo Reis relatou ter sido perseguido e ameaçado neste domingo, 1, pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE), marido da prefeita de Lagarto, Hilda, no povoado Açuzinho, região da Colônia 13.

“Tinha chegado na igreja do povoado, onde parei e fui falar com um amigo. Nessa hora o deputado Gustinho encostou com um Jeep Compass, onde estava como passageiro, e uma Hilux preta atrás com seus seguranças”, disse Jerônimo.

Segundo o ex-prefeito e ex-deputado, foi justamente nesse momento que Gustinho baixou o vidro da porta do carro e pediu que seus seguranças, supostamente policiais à paisana, segundo testemunhas, e com armas em punho, prendesse o ex-político.

“Foi a coisa mais ridícula e baixa que vi nesses últimos tempos em Lagarto. Um deputado se prestar a um papel de intimidar, ameaçar um senhor de 65 anos que estava numa igreja conversando com um amigo. Senti pena dele”, afirmou.

“Mesmo que a situação da esposa na eleição esteja perdida, não há espaço para esse tipo de comportamento. Apesar da aposentadoria dele, ele ainda é jovem e precisa entender que a vida é muito mais que uma derrota na eleição”, lamentou Jerônimo.

O ex-prefeito de Lagarto e pai do candidato a prefeito Fábio Reis (MDB) afirmou que irá registrar a ocorrência na polícia e acionar o Ministério Público pela ação criminosa.

