PEQUENA VARIAÇÃO PARA O ALTO NOS CASOS DE COVID-19 EM SERGIPE E SEIS MORTES

02/11/20 - 19:27:41

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 2, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 129 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 84.491 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.217 morreram. Todos os seis óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 77.035 pacientes foram curados.

Quatro óbitos são de Aracaju, três deles de mulheres: de 61 anos, com diabetes; de 41 anos, com obesidade; e de 78 anos, com hipertensão e diabetes. O homem aracajuano possuía 85 anos e hipertensão e diabetes como comorbidades.

As outras duas mortes ocorreram em São Cristóvão, ambas de homens: de 76 anos, sem comorbidades; e de 57 anos, com colelitíase, nefrolitíase e pielonefrite.

Foram realizados 193.051 exames e 108.560 foram negativados. Estão internados 167 pacientes, sendo 83 em leitos de UTI (53 na rede pública, sendo 53 adultas e 0 pediátricas; e 30 na rede privada, sendo 28 adultas e 2 pediátricas) e 84 em leitos clínicos (69 na rede pública e 15 na rede privada). São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultado 658 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.