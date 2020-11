Rodrigo assume compromisso com a igualdade de gênero e proteção à mulher

02/11/20 - 10:28:10

As eleições municipais são as principais ferramentas para contribuir com a evolução regional. Isso porque, é através dessa oportunidade que podemos eleger candidatos com propostas que se relacionam com as expectativas de uma sociedade justa e igualitária para todos.

Nessa perspectiva, tendo ao seu lado como candidata a vice-prefeita, Bispa Vanilda, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, assumiu responsabilidade com as mulheres e destacou em seu Plano de Governo o compromisso intransigente com a garantia dos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais a todas.

Na última sexta-feira (30), reafirmando este compromisso, o candidato bolsonarista se reuniu com todas as mulheres da coligação na praça Tobias Barreto, localizada no bairro São José, para tratar do papel fundamental que tem a mulher no corpo social e, principalmente, na política.

Para a Bispa, é motivo de honra fazer parte desse projeto, pois, sendo mulher, sabe nitidamente o quão difícil foi e ainda é enfrentar uma sociedade machista.

“O nosso papel é dar qualidade de vida para a mulher, para ela viver essa questão de igualdade…Queremos transmitir a essas mulheres estruturas, para que ela possa dar conta de enfrentar o papel dela na sociedade”, declarou.

Além disso, viabilizando auxiliar a mulher vítima de violência doméstico, Rodrigo inseriu em seu projeto a vinda de unidade da Casa da Mulher Brasileira para Aracaju, com equipe multidisciplinar de atendimento e oferta de serviços educacionais e assistência social, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Em defesa a participação ativa das mulheres e buscando cada vez mais a igualdade de gênero, Rodrigo salientou o engajamento de debates e a participação feminina na formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas públicas.

Por Assessoria de Imprensa