Mais de 36 mil beneficiários Ipesaúde com carteiras vencidas

Titulares e dependentes com carteiras vencidas precisam acessar o site do Ipesaúde para realizar a renovação e continuar utilizando os serviços da autarquia

O Ipesaúde informa que todos os beneficiários com carteiras vencidas, titulares e dependentes precisam acessar o www.ipesaude.se.gov.br, na aba Beneficiário/Renovação e realizar a renovação por meio digital para continuar utilizando os serviços da autarquia. Neste momento, mais de 36 mil beneficiários encontram-se com o documento fora da validade.

Para acessar a página da renovação será preciso solicitar senha de acesso, depois inserir CPF e a senha gerada. O próximo passo é anexar a documentação e enviar ao setor responsável. A lista completa de documentos necessários também está no site do Ipesaúde, na aba Beneficiário/ Documentação para Adesão.

A Gerência de Acompanhamento e Controle de Arrecadação e Contribuição do Ipesaúde (Geacar) receberá a solicitação, analisará e prosseguirá com a renovação. No prazo de até 48h, o beneficiário receberá o link da nova carteira virtual no email cadastrado. O contato também será via email, caso o setor identifique algum problema na solicitação, como ausência de algum documento entre outros.

Para esclarecer qualquer dúvida, o beneficiário pode entrar em contato através do 3226-2828 ou via e-mail no cartão.cadastro@ipesaude.se.gov.br.

Atendimento presencial

Caso ainda haja dificuldade para a renovação, o Ipesaúde também liberou a opção de atendimento presencial, com agendamento prévio pelo www.ipesaude.se.gov.br, na aba “Agendamento Ipesaúde”.

Para acessar esta página, o beneficiário precisa inserir o número do CPF e senha, ou caso não esteja cadastrado deverá preencher os dados, gerar uma senha e efetuar o cadastro, que será confirmado via email.

O atendimento funciona por bloco de horário, na sede da autarquia, na rua Campos, 177, em Aracaju.