Aquisição de empresa: a importância de entender o seu mercado

03/11/20 - 14:26:41

As negociações de aquisições e fusões são algumas das mais complexas e empolgantes operações para negociadores aptos e preparados para comprar empresa.

Cada etapa dessas negociações pode ser conduzida como uma valsa compassada, ou como um tango agressivo e desajeitado: as variáveis para o sucesso da aquisição de uma empresa são muito específicas.

A Capital Invest, consultoria financeira especializada em avaliação, compra e venda de empresas, traz números preocupantes para quem estuda concretizar uma aquisição: cerca de 50% das compras de empresas vêm acompanhada de perda de valor para o adquirente.

Existem armadilhas que podem ser evitadas no processo de comprar empresa em operação, algumas mesmo antes das primeiras conversas entre a empresa à venda e o investidor interessado, sendo que as armadilhas mais comuns poderiam ser poupadas com um adequado do mercado:

Conhecimento do mercado para evitar um target Inadequado

Antes mesmo iniciar qualquer conversa ou negociação com uma empresa concreta, o investidor precisa entender alguns aspectos básicos do segmento de mercado do target, como o número de concorrentes.

Também é fundamental checar se este empreendimento em oferta é o melhor disponível no seu segmento, em termos da aderência do target com a cultura e com a estratégia empresarial do adquirente.

Valuation desalinhado à realidade do mercado

Um dos pontos mais importantes no processo para comprar empresa é o Valuation, ou Valor de aquisição.

O negócio deve ser bom para ambas as partes. De um lado deve ser razoável para as empresas adquiridas, sejam empreendimentos com problemas em sua receita ou empresas lucrativas que estão sendo cobiçadas por diversos investidores ao mesmo tempo.

De outro lado o negócio também deve ser bom para o adquirente, e o valor do target não deve estar acima do razoável. Um dos melhores caminhos para evitar lances acima do valor razoável é adotar os conceitos de análise fundamentalista para avaliar o valor mais adequado a se pagar na hora de assinar o contrato para comprar a empresa.

Em linhas gerais, trata-se de uma análise cuidadosa do valor presente dos fluxos de caixa operacionais futuros da empresa adquirida que posteriormente deverão ser incorporados na empresa adquirente.

Para uma correta avaliação do target é preciso portanto estimar seus fluxos de caixa futuros, e também suas receitas, para o que é preciso conhecer bem o mercado do target.

Apesar de soar simples, como pura matemática, esta é uma etapa que costuma causar muitas divergências entre as partes interessadas na negociação. Por isso, contar com assessoria especializada em fusões e aquisições vai alinhar as expectativas e eliminar desgastes desnecessários durante o processo.

Ativos desatualizados com os avanços do mercado

O ato de comprar empresa tem como pressuposto a aquisição de ativos tangíveis e intangíveis, que podem incluir tecnologias, modelos de negócios, recursos humanos, know-how, patentes, etc rentáveis ao comprador.

Por isso, antes de fechar o negócio, o investidor precisa compreender se todos os ativos adquiridos no momento da aquisição estão em consonância com os constantes avanços do mercado. Isso posto, reforça-se a necessidade do estudo mercadológico, tendências de capilarizarão offline e online do modelo de negócio e quais são os próximos passo da concorrência na corrida pelo target.

Target com reputação inadequada no mercado

É fácil (e compreensível) se impressionar com números positivos no contrato, mas ainda assim não se pode perder o foco nas questões jurídicas, já que muitas delas podem impactar diretamente na reputação do negócio em seu mercado, principalmente para modelos de nicho ultra segmentado.

Dê atenção às etapas de auditoria e análises de riscos, mesmo na aquisição de uma empresa aparentemente sólida, lucrativa e com boa reputação no segmento.

Comprar empresa é não hesitar em adotar um processo profissional de aquisição

Para não se arrepender na compra de uma empresa, você não precisa dar lances ousados, nem ter um grande talento nos negócios, mas apenas não hesitar em adotar o processo profissional de aquisição profissional, que implica contar com profissionais que analisam cuidadosamente o mercado.

Em alguns casos é preferível dar alguns passos mais lentos, frear a ansiedade e reconhecer que precisa aprender mais, e contar com profissionais adequados para compreender melhor todos os aspectos mercadológicos do novo negócio.

O mercado é rápido, dinâmico e impiedoso para quem não conta com uma assessoria especializada em fusões e aquisições, como a Capital Invest, para estabelecer um processo profissional de aquisição. Conte sempre com o suporte adequado para investir.