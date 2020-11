CICLISTA QUE VIAJAVA PELO NE TEM SUA BICICLETA ROUBADA EM ARACAJU

03/11/20 - 10:17:14

O ciclista maranhense Leandro Oliveira, que percorre o Nordeste de bike há cerca de um mês, teve sua bicicleta furtada nesta segunda-feira (02), em Aracaju.

Sergipe é o penúltimo estado que ele visita durante o projeto pessoal, que iniciou no fim de setembro no Maranhão e finalizaria na Bahia.

Leandro Oliveira tem uma conta no Instagram com mais de 34 mil seguidores onde em seu perfil mostra a rotina dele sobre duas rodas em diversos pontos do país.

A bicicleta foi colocada na garagem da casa, que tem cerca elétrica e câmeras de segurança. Pouco antes do roubo ocorrer, eles saíram em um passeio de carro. Ao voltar, não encontraram a bike, onde também estavam todos os documentos e o equipamento de filmagem do ciclista. Imagens das câmeras mostram um homem passando pela rua com o veículo.

Ele conta que estava hospedado na casa de um amigo no bairro Treze de Julho e que a bicicleta estava na garagem, quando ele percebeu o furto. Além da bicicleta, foram levados equipamentos de filmagem do ciclista.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia na localização da bicicleta deve ligar para o 190 ou 181.

Foto arquivo pesssoal